Oberndorf a. N. Fackelumzug ist schon Tradition

Das "Original Gamsbart-Trio" wird am darauffolgenden Sonntag beim Frühschoppen in der Festhalle für Stimmung sorgen. Los geht’s um 11 Uhr. Neben einem Mittagstisch wird es auch eine große Narrentombola geben, bei der es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Am Nachmittag klingt das Fasnetswochenende in Beffendorf dann aus.