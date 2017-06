Oberndorf a. N. "Everything Goes"

Die in London geborene Künstlerin hat in unzähligen Ausstellungen im In- und Ausland ihre Bilder gezeigt und auch Preise erhalten.

In der Klosterbaugalerie zeigt Kabirschke zum Thema "Nature in Danger", eingebettet in die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde, gefährdete Tierarten wie beispielsweise den Seeadler, den Tiger oder auch den Schneeleoparden. Aus ihrer rot-blauen Phase präsentiert sie beispielsweise ein Werk, das aus Protest gegen das Rauchen einen Formel 1-Boliden mit – statt der obligatorischen Zigarettenwerbung – einem Nichtraucherzeichen zeigt.

Neben einer großen Vielfalt von Motiven stellt Kabirschke auch persönliche Bilder aus ihrem Leben vor. Oldtimer in herrlichen Farben – das Hobby ihres Ehemanns – sind ebenso zu sehen wie auch Motive aus ihrer Wahlheimat Starzach-Börstingen.