Oberndorf a. N. Es soll kein Fass ohne Boden werden

Oberndorf. Die Architekten Verónica Munín-Glück und Hans-Dieter Glück führten Verwaltungsspitze und Stadträte durchs Haus. "Da kommt wieder was auf uns zu", war vom einen oder anderen Kommunalpolitiker leise zu vernehmen.

Ein "Fass ohne Boden wollen wir nicht", spielte Bürgermeister Hermann Acker auf die Diskussionen um den Schuhmarktplatzes 13 an. Vielmehr liege man mit den Kostenschätzungen für die Sanierung und den Umbau des "denkmalgeschützen und stadtbildprägenden Gebäudes" in einem durchaus vertretbaren Rahmen, so der Bürgermeister.

Ein Mehrgenerationenhaus soll hier entstehen – mit Räumen für die Stadtjugendpflege und einem Jugendtreff im Erdgeschoss. Die Jugendlichen selbst seien in die Planungen mit einbezogen worden. Später könne in den Büros dann auch ein Seniorenbeauftragter – wenn er denn da sei – untergebracht werden.