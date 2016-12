Oberndorf a. N. Es gibt Dur-Tage und auch Moll-Tage

Dass der Projektchor mit seinen mehr als 120 Sängern eine enorme Klangfülle aufweist, die durch sicher viele Proben zum rechten Klingen gebracht worden ist, konnte man aus dem sich anschließenden "Lobsingt dem Heiland" und dem später gebotenen "Verleih uns Frieden" heraushören.

Die Arbeit hat sich gelohnt

Das Orchester hatte seinen ersten großen Auftritt mit "Preis und Ehre ihm". Auch hier war der Eindruck gegeben, etwas zu hören, das in großer Probenarbeit von Musikern und Dirigenten detailliert erarbeitet worden ist. Das "Remember me oh Lord" (Gedenke meiner, Herr) legte dafür ebenso Zeugnis ab. Mit "Heil’ge Nacht auf Engelsschwingen", einem Stück inniger Musik, überzeugte der Frauenchor das Auditorium sofort.

Einen großen und überzeugenden Auftritt hatte nun der Kinderchor mit "Fröhliche Weihnacht überall", "Ich bin bei euch alle Tage" und dem "Christmas Waltz". Eine sprudelnde Frische und Freude am Singen kennzeichneten diese Melodien. Der Höhepunkt war wohl der Weihnachtswalzer, vom Orchester hervorragend mitgestaltet. Das "Merry christmas" darin schien direkt aus dem Herzen der Kinder zu kommen.

In ihrem Grußwort erzählte Ulrike Haaser, die für die Hospizgruppen Oberndorf und Schramberg sprach, eine einfache, aber ergreifende Geschichte, mit der sie die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Gruppenmitglieder charakterisierte. Wenn sich die Mitglieder auch unentgeltlich in den Dienst des Hospizgedankens stellen, so fallen doch Kosten an, die durch Spenden aufgefangen werden.

Im nächsten musikalischen Block sollten der Männerchor und das Orchester dominieren: "Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt" und "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet" zeigten noch einmal die Fülle dieses Klangkörpers und seine Fähigkeit der Melodiegestaltung. Mit mehr Einfühlungsvermögen "Heilige Nacht" zu singen, ist bestimmt nicht leicht.

Mit "Turn thy face from my sins" (Wende Dein Gesicht von meinen Sünden) und "Jesus through apostles leads us" (Jesus führt uns durch seine Apostel) hatten die Verantwortlichen herrliche Musik ausgesucht, die ebenso gespielt wurde. Ein Genuss zuzuhören.

Ein weiterer Auftritt des Projektchors mit "Zeige uns den Weg" und – zusammen mit dem Orchester – eine Vertonung des Psalms 42 rundeten diesen geglückten musikalischen Abend hervorragend ab, beendeten ihn aber noch nicht.

Apostel Martin Schnaufer meinte in seinem Schlusswort, hier sei in allen Höhenlagen und Tonarten das Lob Gottes dargestellt worden. Es gebe Dur- und Molltage, doch gebe es keine Einschränkung im Lob Gottes. Schnaufer forderte dazu auf, über das Geschenk Gottes nachzudenken, das an Weihnachten begonnen habe.

Zum Abschluss vereinten nochmals alle Chöre und das Orchester ihre Musik, um feierlich das Sanctus aus der Deutschen Messe von Franz Schubert anzustimmen: "Heilig, heilig, heilig...".

Jubelnder Applaus, alle standen, um den Sängern und Musikern Dank und Anerkennung auszusprechen. Mit der Zugabe "Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen" ging dieses Konzert, das sicher auch ein Dienst war, Gott zu ehren, zu Ende.