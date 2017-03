Oberndorf a. N. Erstmals nur zwei Bibelabende möglich

Diakon Feldmann entschied sich für "Im Zweifel gehalten" (Matthäus 14, 22-33), um am Beispiel von Petrus aufzuzeigen, dass Gott seine Kirche auf Menschen aufbaut, die immer wieder am Glauben zweifeln, deren Vertrauen ab und an ins Wanken gerät, Menschen, die in Extremsituationen von Furcht und Angst gepackt werden.

Die evangelische Pfarrerin Friederike Heinzmann setzte den Schwerpunkt bei den Seligpreisungen (Matthäus 5, 3-12) – wird die Bergpredigt doch als Kern des christlichen Glaubens bezeichnet. Dieser wohl bekannteste Textabschnitt des neuen Testaments, mit welchem Jesus seine Lehre verkündet, setzte die Vorbereitungskommission unter das Leitwort "Überraschend glücklich". Im Kontext mit den Aussagen "Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt" (Matthäus 5, 13-14) reflektierte man eingehend die persönliche und gesellschaftliche Relevanz, und versuchte sich in Kleingruppenarbeit an eine Einordnung hinsichtlich Vertröstung, Ermutigung oder Gewissheit heranzutasten.

Mit "Hoffnung, die trägt" (Matthäus 28, 1-10) folgten die Boller Pfarrerin und der Diakon dann dem Vorschlag, die Auferstehung zum roten Faden durch den Abschlussgottesdienst zu machen. Dass man am zweiten Passionssonntag den Weg zum Grab ging, das mutete zu Beginn etwas befremdlich an. Ebenso die Tatsache, dass in der Fastenzeit die Auferstehung in den Blickpunkt gerückt wurde. "Es ist gut, dass wir heute vom Ende her erfahren, worauf alles hinausläuft" – so rückte Feldmann die Maßstäbe wieder gerade. Denn der Glaube lasse sich ja gar nicht anders leben, als vom Ende her. In der Auferstehung werde das Ende zum Anfang.

Die Gewissheit, dass Jesus die Menschen nicht verlassen habe, bringe Trost in die menschlichen Lebenswirklichkeiten. Mit ganz viel Empathie war es Friederike Heinzmann gelungen, aus der Sicht einer der Frauen, die am Ostermorgen zum Grab unterwegs waren, die Frohbotschaft in die gegenwärtige Zeit hineinzutragen. Unschwer zu erkennen waren die Parallelen, als sie von Unterdrückung und Verfolgung durch die Römer und vom starken Gefälle zwischen Reich und Arm in der damaligen Zeit sprach.

Sehr emotional war die Phase, als sie in ihren Gedanken zu den hoffnungsvollen Anfängen mit Jesus zurückging. Heinzmann brachte dann die grenzenlose Enttäuschung über das Ende am Kreuz und ebenso die unbändige Freude über das "Fürchtet euch nicht" des Auferstandenen zum Ausdruck. Sie endete mit dem Auftrag "Erzählt allen davon."

Diakon Feldmann verknüpfte das Geschehen vor 2000 Jahren mit dem immer noch aktuellen Auftrag eines jeden Christen, in Erinnerung zu rufen und zu vergegenwärtigen "was wir glauben".

Die Fürbitten wurden von den Teilnehmern der Bibelabende vorgetragen. Und die beiden Kirchenchöre aus Boll und Bochingen unter der Leitung von Gerfried Kliner ließen den Gottesdienst zu einer ausdrucksvollen Einheit werden.