Oberndorf a. N. Erst mal muss die Technik raus

Oberndorf. Die Stadt hatte das Bahnhofsgebäude 2014 für 45 000 Euro von einem Konsortium erworben, das die nicht mehr genutzten Bauwerke der Deutschen Bahn veräußerte. Das Grundstück ist allerdings noch nicht von den "betriebstechnischen notwendigen Bahnanlagen freigestellt", informierte die Verwaltung den Ausschuss für Technik und Umwelt (TUA). Es ruhen darauf verschiedene Belastungen durch den Bahnbetrieb. Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass diese technischen Einrichtungen aus dem Gebäude heraus verlegt werden müssen. Denn nur dann könne der Bahnhof vermarktet werden, betonten Bürgermeister Hermann Acker und Erster Beigeordneter Lothar Kopf. Für einen potenziellen Investor, der bereit sei, Geld in die Hand zu nehmen, biete das Bahnhofsgebäude vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, sagte Lothar Kopf.

Ein Jahr lang zogen sich nun die Verhandlungen über diese Verlegung mit der Deutschen Bahn hin. Die DB Netze AG lässt nämlich niemand anderen an ihre Telekommunikationsanlagen heran. Nun bot sie der Stadt die Verlegung für Kosten in Höhe von knapp 68 000 Euro an. 14 Monate soll das Ganze dauern.

CDU-Stadrat Peter Gaberle wollte wissen, ob das Gebäude im Anschluss dann auch tatsächlich lastenfrei sei. Laut Lothar Kopf gibt es noch weitere Grundbuchlasten wie Überfahrtsrechte. Dies werde von der Stadt parallel angegangen.