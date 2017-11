Oberndorf a. N. Ermittlungen zum Ölunfall dauern an

OberndorfNachdem es auf dem Gelände eines Tankreinigungsbetriebes in

der Neckarstraße beim Umpumpen einer ölhaltigen Flüssigkeit zu einem

Zwischenfall gekommen ist, dauern die Ermittlungen noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen flossen aus einem Tanklastzug rund 10 000 Liter eines Öl-Wassergemisches auf das Betriebsgelände und in der Folge auch Teile davon in Richtung des nahegelegenen Neckars. Zwischenzeitlich wurden an der Böschung des Neckars mehrere Bäume gefällt und das kontaminierte Erdreich abgetragen. Wie viele Liter des Gemisches letztendlich in den Neckar gelangten, kann laut Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil noch nicht beurteilt werden. Die Ermittlungen des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Tuttlingen dauern derzeit an. Ein Gutachten eines beauftragten Sachverständigen soll Aufschluss über die Ursache geben.