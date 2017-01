Oberndorf a. N. Wolfgang Brommer haucht Narrenfiguren Leben ein

Ein erster Blick in den Raum mit den drei lebensgroßen Figuren der heimischen Fasnet – Schantle, Narro und dem männlichen Teil des Bauernpaars – sowie mit den vielen ebenfalls selbst gefertigten 48 bis 50 Zentimeter großen Narrenfiguren von Bochingen und denen des Viererbunds lässt den Betrachter erstaunen. Das etwas genauere Hinschauen auf alle Dokumente, Zinnteller, Plakate und die verschiedenen Fahnen führt noch mehr hinein in eine Welt, in ein Faszinosum, das Seinesgleichen sucht. Und wer dann dazu Wolfgang Brommer, den Schöpfer dieser so liebevoll zusammengestellten Schau erlebt, der erfährt in diesen Momenten, was die Fasnet in ihrem Ursprung bedeutet.

Ohne Liebe zur Fasnet und zur Heimat wäre es nicht möglich

Vor knapp einem halben Jahrhundert schon hat er von seinem Vater die Kunst des Glockenherstellens gelernt, übernommen, weiter getragen und deren Produktion in seinem Keller immer weiter verfeinert. Die Glocken, ohne die am Kleidle die Fasnet nicht denkbar wäre, machen den Sound der Umzüge aus. Mit der gleichen Akribie und Freude stellt er die Wollsterne für die Haube und für den Kittel des Schantles her. In Kleinarbeit. Und mit unendlich großer Geduld. Viel verdienen tut Wolfgang Brommer daran nicht. Ohne die Liebe zur Fasnet schlechthin und zu seiner Heimat wäre dies alles gar nicht denkbar. So ist es auch gar nicht verwunderlich, dass sein Ausweis als Mitglied der Narrenzunft Bochingen den 1. März 1967 dokumentiert: "Denn erst mit 18 Jahren durfte man Mitglied werden."