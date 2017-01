Der Neckar unterhalb des sogenannten "Entenbrückles" im Oberndorfer "Dachau" ist zugefroren. Das Federvieh spaziert hier fröhlich übers Eis. Weniger erfreulich sind hingegen die Mengen an alten Backwaren, die im Uferbereich liegen – zum Teil eingefroren und verschimmelt. Beatrix Lamprecht von der Oberndorfer Ortsgruppe BUND/NABU erklärt, dass die Enten das Brot nur in geringen Mengen und dann in kleinen Stückchen bekommen sollten. Sie können nämlich nicht abbeißen. Noch besser eigneten sich zum Füttern Haferflocken, kleine Apfel- oder Birnenstücke oder gekochte Kartoffelschnitze. Hühnerfutter, Kleie oder Eicheln können ebenfalls verfüttert werden. Die Lebensmittel sollten nicht einfach ins Wasser geworfen, sondern den Enten am Ufer gegeben werden. Und wenn die Tiere aufhören zu fressen, sollte man auch aufhören, zu füttern. Fotos: Danner