Oberndorf a. N. Eine Stimme, die in Erinnerung bleibt

Oberndorf. Zwischen Auftritten in Freiburg und Mailand gab Ray Wilson mit seiner Band am Freitagabend in der Oberndorfer Klosterkirche seine Visitenkarte ab. Seine Fangemeinde in der Region ist groß, sind doch die Konzerte des sympathischen Ausnahmesängers ein ganz besonderer Ohrenschmaus. Ray Wilson kommt seit Jahren zu Gastspielen nach Oberndorf, er betont immer wieder, wie er das Ambiente der Klosterkirche genießt und genau das ist es, was seine Konzerte hier zu etwas ganz Besonderem macht.

Auch am Freitagabend erlebte das Publikum in der ausverkauften Klosterkirche einen Ray Wilson, der mit seiner Band zu begeistern wusste und der die Besucher gleich mit seinem ersten Song in seinem Bann zog. "Follow you, follow me" hieß der Opener, und der Schotte präsentierte seinem Publikum einen Hit nach dem andern. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme bescherte er seinen Fans ein harmonisches Musikerlebnis, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Musiker, die überzeugen