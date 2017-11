Oberndorf a. N. Eine Stimme aus Oberndorf

Maiolini singt in den Blind Auditions (wir berichteten). Inzwischen wird er bereits auf der Straße erkannt, wenn er in der Neckarstadt unterwegs ist, erzählt der junge Mann im Gespräch mit unserer Zeitung. Und beim Schwarzwald-Dance-Cup in der Neckarhalle posierte er mit den begeisterten Tänzerinnen für so manches Selfie.

Gemeinsam wird geschaut

Am Sonntag wird der junge Mann nicht alleine vorm Fernseher sitzen. Gemeinsam mit seinen Freunden, Verwandten und natürlich mit den Mitgliedern seiner Tanztruppe "Dance Denomination" will er den Auftritt verfolgen, verrät er. Einige waren sogar bei der Aufzeichnung im Studio mit dabei. Aufgeregt ist er, da die Ausstrahlung kurz bevorsteht, nicht besonders. Wer Maiolini live erleben möchte, der sollte zum Oberndorfer Weihnachtsmarkt kommen. Denn dort tritt er als Tänzer gemeinsam mit seiner Formation "Dance Denomination" auf. Und singen wird er dort auch.