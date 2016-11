Oberndorf a. N. Eine Kerze für jeden Verstorbenen

Festliche Lieder

Mit den Chorälen "Herr, weil mich festhält deine starke Hand", "Ich lobe meinen Gott" und "Gott hört dein Gebet" vermittelte der Chor, der seit 15 Jahren sporadisch die Gottesdienste mit seinen Vorträgen gesanglich mitgestaltet, den zahlreichen Gottes­dienstbesuchern Trost und Hoffnung. Auch Pfarrer Joschua Hipp befasste sich in seiner Predigt mit der Erweckung der Toten am jüngsten Tage und dem Leben nach dem Tod. Zum Schluss des Gottesdienstes verlasen die Konfirmanden die Namen der im Kirchenjahr verstorbenen Gemeindemitglieder und zündeten für jeden am Altar eine Kerze an.