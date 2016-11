Oberndorf a. N. Eine äußerst fetzige Geburtstagsfeier

Ebenso begeisterten Applaus erntete die Böhringer Garde in futuristischem Schwarz-Gold und die Waldmössinger Harlekins. Danach gab es Boller Gardekleider vergangener Zeiten zu sehen, als die jungen Frauen noch mit weißen Pelzmützen und roten Umhängen oder später als die "Schwarz-Gelben" auftraten. Kräftig hatten die Boller in den Kleiderkisten gewühlt. Auch die Originalausstattung von 1967, ein Jahr nach Gründung, war dabei.

Dazu gab es Dankesworte für alle Näherinnen und die Familien, die sich seit fünf Jahrzehnten an der Ausstattung beteiligen, denn die Kosten für die Einkleidung aller Mädchen, besonders während des Wachstums, sind nicht zu unterschätzen. Dass keine Kosten und Mühen gescheut wurden, war beim Piraten-Showtanz der Nachwuchsgarde unverkennbar.

Riesenstimmung brachte ein Showtanz-Medley der vergangenen sechs Jahre. Mit Ausflügen nach Afrika und Ägypten, von Schwarzlicht in Szene gesetzt, als Stewardessen, 007-Bond-Girls und kesse Schulmädchen, bewies die Boller Zunftgarde unter der Leitung von Denise Pfänder, dass sie nicht nur flotte Tänze, sondern auch den flotten Kostümwechsel beherrscht. Zuvor wussten "Cute Delight" vom Sulgen zu begeistern und "Dance Explosion" vom SV Irslingen, die trotz martialischer Erscheinung ihren Charme nicht verbergen konnten. Für Jubel im Saal sorgte die Garde aus Weilen u. d. R. Weitere Höhepunkte setzten die "very Scottish" ausstaffierten Bochingerinnen und die Choreografie der Garde Harthausen mit Einrädern und Zirkusflair.

Zwischendurch sorgte die "Duddler Musigg" aus Tuttlingen für Stimmung. Beim "Evolution Dance" bewies die Epfendorfer Garde Perfektion und Wandlungsfähigkeit zwischen ABBA und "Gangsta’s Paradise". "Dance Denomination" aus Altoberndorf kam bestens an mit Hip-Hop-Elementen im "New Style" die jüngst beim Schwarzwald Dance Cup mit "ausgezeichnet" beurteilt wurden. Längst war das Publikum in Hochstimmung, kreischte lautstark zum kraftvollen Heimspiel vom "Männertanz Boll" und bejubelte den prächtigen Abschluss der Boller Garde mit "König der Löwen".

Zum großen Finale versammelten sich alle Mitwirkenden auf der Bühne. Ein Geschenk gab es vom "Männertanz" für die Boller Hauptgarde und Blumen von der Narrenzunft für Elli Weber und Sonja Ziegler, die vor 50 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Garde gehört hatten. Anschließend konnte man an der Fotowand stöbern und auf der Bühne oder in der Bar mit DJ Paddy bis zum frühen Morgen weiterfeiern.