Oberndorf a. N. Einbruch: Täter und Beute schnell gefunden

Es war eine Verkettung glücklicher Umstände, die dazu führte, dass die Einbrecher so schnell dingfest gemacht werden konnten. Die vier jugendlichen Täter sind allesamt minderjährig, drei davon sogar noch strafunmündig – also unter 14 Jahre alt.

Weil der Mann der Schulleiterin am Sonntagmorgen seiner Frau etwas aus der Schule holen wollte, wurde der Einbruch gleich bemerkt. Verschiedene Türen waren aufgebrochen worden. Sechs I-Pads, ein Computer, ein Flachbildschirm, ein Beamer, Geldkassetten samt Inhalt und Schlüsselbunde waren verschwunden. Außerdem hatten die Jungs den Inhalt von zwei Feuerlöschern im Gebäude versprüht. In dem weißen Film, der sich daraufhin auf den Boden legte, waren die Fußabdrücke der Täter übrigens besonders gut zu sehen.

Am Sonntagnachmittag wurden Oberndorfer Polizeibeamten in die Sägewerksstraße gerufen, weil dort mehrere Autos mit quietschenden Reifen für Unmut sorgten. Die Fahrer wurden ermahnt und hatten für die Polizisten gleich noch eine wichtige Information: Sie seien von ein paar Jungen bespuckt worden, Einer habe sogar mit dem Messer gedroht. Die Beamten konnten die Jugendlichen direkt vor Ort stellen. In einer Tasche, die an einem (gestohlenen) Fahrrad festgemacht waren, fanden die Polizisten einen Schlüsselbund, der eindeutig zur Lindenhof-Grundschule gehörte sowie Geld.