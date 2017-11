Oberndorf a. N. "Ein Zeichen, das hinaus in die Welt strahlt"

Die erste Ehrungsstufe für fünfjährigen Ministrantendienst haben Ramona Rohrer, Tabea Schlageter und Raphael Bach erreicht. "Ihr gebt ein gutes Beispiel und strahlt somit in den Beruf, die Schule, in die Gemeinde hinein. Ja, damit, dass ihr euch in diesen Dienst stellt, gebt ihr ein Zeichen, das hinaus in die Welt strahlt", so Pfarrer Martin Schwer in der Einschätzung der Wirkung dieses Ehrenamts, für welches sich die Kinder in der Regel nach der Erstkommunion entscheiden.