Oberndorf a. N. Ein wahrer Sohn der Stadt Oberndorf

Eine wesentliche Prägung für sein Leben erhielt er noch vor der Nazi-Zeit durch sein Engage­ment in der Katholischen Jugendbewegung. Nach Wiederauf­nahme der Rüstungsproduktion in der Waffenfabrik ab 1935 stieg der junge Mann bald zum Werkmeis­ter auf und konnte, weil "unab­kömm­lich", über die gesamte Kriegszeit dort bleiben.

Gleichaufs große Stunde kam in der Nachkriegszeit, während der drohen­den Totaldemontage der Mauser-Werke auf Befehl der französischen Be­satzungsmacht. Nicht die Waf­fenproduktion wollte Gleichauf retten. Ihm ging es darum, die Werksanla­gen zu bewahren –­ als Lebensgrundlage für Oberndorfs Wirtschaft und Bevölkerung. Als Vorsitzender des Mauser-Betriebs­rates war er ständig unterwegs in Verhandlungen mit der württembergischen Zivilverwaltung und den fran­zösischen Militärbehörden.

CDU wird zur Heimat

Im Oktober 1949 wurde er von der Militärregierung entlas­sen. Gescheitert war sein Kampf je­doch nicht, denn trotz umfangreicher Sprengungen blieben viele Ge­bäude erhalten und wurden so zur Basis für den wirtschaftlichen Wieder­aufbau Oberndorfs.

In die Anlagen, soweit brauchbar, zogen neue Betriebe ein. Robert Gleichauf kam nun beim Arbeitsamt in Oberndorf unter. Dort wurde er Mitglied der neu ge­gründeten Deutschen Angestellten-Gewerkschaft. Mehr als die Gewerk­schaft wurde aber die CDU zum Feld seiner politi­schen Betätigung.

In Oberndorf war er be­reits bei der Gründung 1947 dabei und wurde bald auch Vorsitzender des Ortsverbands. Im selben Jahr übernahm er ein Mandat im Ge­meinderat und im folgenden Jahr auch in der Kreisversammlung in Rottweil. Ebenfalls im Jahr 1948 wählte man ihn in Oberndorf zum stellvertretenden Bürgermeister. Seine Mandate in Gemeinderat und Kreistag behielt er über zwei Jahrzehnte hinweg bis 1968.

Gleichaufs Engagement ging schon früh über den kommunalen Rahmen hinaus. Bereits 1948 rückte er in den Landtag ein und wurde Mitglied der Verfassungsgeben­den Landesversammlung. Über sie­ben Legislaturperioden hin gehörte Gleichauf dem Landtag an. Als Direkt­kandidat der CDU im Land­kreis Rottweil gewann er durchweg mehr als 60 Prozent der Stimmen. Für seine Fraktion übernahm er 1956 das Amt des Parlamen­tarischen Ge­schäftsführers, und im Landesverband der CDU war er ab 1970 stellver­tretender Parteivorsitzender.

Ein einschneidendes Datum war der 12. Juni 1968. Ministerpräsident Hans Filbinger berief Robert Gleichauf in das Finanzministerium. Dieses Ressort behielt der Obern­dorfer über drei Legis­laturperi­oden. Mit seiner zwölfjährigen Amtszeit gilt Gleichauf bis heute als dienstältester Ressortchef in diesem schwierigen Ministerium.

Leicht hat er es sich und anderen nie gemacht. Er stand mehr für Schulden ab­bauen und Schul­den vermeiden als dafür, durch leichtfertiges Begünstigen dieser oder jener Klientel Schulden zu machen.

Erhalt des Klosterbaus

Es widersprach keineswegs seiner sehr gewissenhaften Amtsführung, wenn sich der Finanzminister Gleichauf vehement für das Wohl seiner Heimat, Stadt und Kreis, verwendete. In Oberndorf unvergessen bleibt sein kämpferischer Einsatz – gemeinsam mit wenigen Mitstreitern – für den Erhalt und die Sanierung des ehe­maligen Augustinerklosters und dessen Ausbau zum Verwaltungs- und Kulturzentrum.

In den 1960er-Jahren hatte er sich durchaus nicht gescheut, in dieser Frage in einen Dissens zu Bürgermeister Otto Kenntner zu treten. Dieser wäre durchaus bereit gewesen, die historische Bausubstanz einer radikal modernen Verkehrswegeplanung zu opfern. Auch dass das Krankenhaus in den 1970er-Jahren erhalten und ausgebaut und dass das Progymna­sium zum Voll-Gymnasium erweitert werden konnte, hat die Stadt Robert Gleichauf zu verdanken. Für den Landkreis Rottweil er­reichte er, dass dieser bei der Kreisreform 1973 nicht zerschlagen wurde und an die geplante neue Auto­bahn, die Stuttgart mit dem Bodensee verbinden sollte, ange­schlossen wurde.

Den höchsten Dank, den die Stadt Oberndorf ihrem Sohn aussprechen konnte, war die Ehrenbürgerschaft, die ihm Bürgermeister und Gemeinderat Ende 1977 verliehen haben. Zum zehn­jährigen Amtsjubiläum als Finanzminister de­korierte ihn die Bundesrepublik Deutschland mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband.

Viele Auszeichnungen

Amt und Ehre zugleich war es, dass Gleichauf im Mai 1978 die Stellvertretung des Ministerpräsiden­ten im Land Baden-Württemberg übertragen wurde. Ziemlich genau zwei Jahre darauf, Anfang Juni 1980, schied Gleichauf aus allen poli­tischen Ämtern aus. Der 66-Jährige erklärte dies mit gesundheit­lichen und familiären Gründen. Gleichwohl blieb er rührig in zahlreichen Ehrenämtern, vor allem in denen mit karitativen Zie­len. Und beim Frühschoppen im "Schützen" nach dem sonntäglichen Kirchgang hatte er weiterhin ein stets offenes Ohr für seine Oberndorfer.

Noch zwölf Jahre lang genoss Gleichauf den Ruhestand im Kreis seiner Familie –­ mit seiner Frau Hilde­gard, mit der er seit 1943 verheiratet war, und mit der er gemeinsam elf Kin­der großgezogen hat. Am 25. Oktober 1992 starb er im 79. Lebensjahr in seiner Heimatstadt.