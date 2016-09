Oberndorf a. N. Ein Ort, um seine Sorgen abzuladen

Die Ansprache von Pfarrer Zepf war überschrieben mit "Kreuzfidel". Er zitierte darin in Auszügen den ehemaligen Kardinal Meisner. Christen seien geeignet, kreuzfidel zu sein, was so viel bedeute, wie kreuzgläubig zu sein.

Zum gewählten Standort des Kreuzes merkte Zepf noch an, dass früher darauf geachtet wurde, dass von jedem Standort in einer Gemeinde mindestens ein Kreuz zu sehen ist.

Mit Fürbitten, Vater unser, sowie dem Wettersegen und dem Segen über die Gemeinde endete die Feier um das Feldkreuz.