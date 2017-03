Oberndorf a. N. Ein mutiger Schritt

Während die IHK zur Beantwortung betriebswirtschaftlicher und juristischer Probleme bereit steht, kann die Stadtverwaltung bei der Lösung von Raum- oder Grundstücksfragen behilflich sein. Im Rahmen eines individuellen Kurzgesprächs von etwa 30 Minuten beantwortet die Beraterin der IHK Fragen und stellt Kontakte zu Fachberatern für Detailfragen her.

Um eine vorherige Anmeldung wird unter Telefon 07721/92 23 48 oder per Fax an 07721/92 21 82 oder per E-Mail an schmiedeknecht@vs.ihk.de gebeten. Bei Raum- oder Grundstücksfragen steht der Erste Beigeordnete Lothar Kopf unter Telefon 07423/77 14 00 oder per E-Mail an Lothar.Kopf@Oberndorf.de zur Verfügung.