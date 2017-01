Oberndorf a. N. Ein Licht als Seelentröster

Oberndorf. Diese Versammlung der Menschen aus den acht Gemeinden vor Krippe und Christbaum ist kein sehnsüchtig-nostalgischer Rückblick, sondern eine Standortbestimmung im Glauben.

Gut besucht war die katholische Stadtkirche St. Michael in dieser Stunde des Innehaltens und Nachspürens. "Wir wollen aufnehmen, was uns die Botschaft der Weihnacht als Aufgabe gestellt hat", so Pastoralreferentin Helga Dlugosch. Unter dem Leitwort "Unterwegs wohin?" fasste sie die Advents- und Weihnachtszeit in Fragen, Bildern, Psalmen und Texten so zusammen, dass sie zur Richtschnur für das Unterwegssein im Alltag werden konnte. Der Kirchenchor nahm den jeweiligen Inhalt in seinen Liedern auf. Akzente setzten Organist Alfons Pfeffer und Chorleiterin Dominica Richter durch ihr Zusammenspiel von Orgel und Cello.

Der Hoffnungsgedanke habe am ersten Advent zum Aufbruch bewegen lassen. Am Folgesonntag wurde die Inklusion aller Menschen zum Kennzeichen der Weggemeinschaft. Die Liebe als Grundlage des zwischenmenschlichen Umgangs sei am Freudensonntag thematisiert worden.