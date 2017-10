Oberndorf a. N. Ein Leben in der Kanalisation

Nina Weger stellte sich den Kindern als Buchautorin vor, die ehrenamtlich auch einen Kinderzirkus leitet. Das sei sehr wichtig für sie und ihre Bücher, erklärte die Autorin. So könne sie hautnah erleben, was die Kinder und Jugendlichen denken würden, was sie beschäftige, was sie freue oder was ihnen Angst mache. Zudem seien die Kinder die idealen Testleser und Kritiker ihrer Bücher.

Wundersame Reise

Am Mittwochvormittag stellte sie in der Stadtbücherei den beiden Schulklassen drei Buchtitel zur Wahl und erhielt ein eindeutiges Votum für den Titel "Ein Krokodil taucht ab und ich hinterher".