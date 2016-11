Oberndorf a. N. Ein Hauch New Orleans in Bochingen

Oberndorf-Bochingen. Als diese Kultband der Spitzenklasse in der Jazz-Szene im Jahr 2013 erstmals in Bochingen aufgetreten war, wollten die Organisatoren an die legendären Konzerte der Stuttgarter "Dixie Allstar Formation" im Klosterhof anknüpfen. Es sollte ein Versuch werden, dieses musikalische Genre einerseits in Oberndorf wieder aufleben zu lassen, den Dixieland-Fans andererseits aber auch ein Forum zu bieten – mit einer exzellenten Band, besetzt mit wirklich begnadeten Solisten und einem mitreißenden, weil absolut individuellem Programm.

Bei genügend Resonanz werde die Veranstaltung als Reihe fortgesetzt, das hatten die Initiatoren versprochen. Und so kann nun der vierte Auftritt angekündigt werden. Denn die Zuhörer hatten weite Wege auf sich genommen, die Ehrenbürger der Stadt New Orleans hautnah in ihrer Live-Show zu erleben und sich von ihrem Ruf zu überzeugen, der ihnen vorauseilt.

Die Band besticht durch eine einmalige Bühnenpräsenz