Oberndorf a. N. Ein Gottesdienst für Kleine und Große

Oberndorf-Hochmössingen (pg). Mit einem Familiengottesdienst beging die katholische Kirchengemeinde St. Otmar das Erntedankfest in Hochmössingen. Mitgestaltet wurde er unter der Leitung von Pfarrer Martin Schwer von zahlreichen Kindern aus der Gemeinde und dem Kinderkirche-Team. Zu Beginn des Gottesdienstes legten die Kinder mit Pfarrer Schwer dar, wofür die einzelnen Buchstaben des Wortes Erntedank stehen können. So kann etwa das "E" an das Einfahren der Ernte, das "R" an das Rattern der Mähdrescher erinnern.