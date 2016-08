Oberndorf a. N. Ein "Geldregen" zum Abschluss

Die Reporterkollegen, die eine ganze Woche lang aus dem Dorf für den Schwarzwälder Boten berichtet hatten, zogen ebenfalls positive Bilanz. "Es hat großen Spaß gemacht", so einer der Nachwuchs-Journalisten. "Ich habe mich gefreut, meine Geschichte in der Zeitung zu lesen."

Am Nachmittag wurde ein Dorffest gefeiert, zu dem zahlreiche Eltern und Neugierige erschienen waren. Neben Kaffee, Kuchen, Waffeln, Pizza und Saft gab es Unterhaltung für Groß und Klein. Im Zirkus "Frodiko" zeigten Artisten, was sie konnten. Unter der Leitung von Clown Klaus hatten sie Artistik-Nummern einstudiert, wie zum Beispiel mit Tüchern jonglieren oder auf dem Laufball Kunststücke vorführen. Für Gelächter sorgte ein kleiner Clown, der als Running Gag immer wieder die Vorstellung störte, bis er seinen Trick mit "Fliegenden Fischen" vorführen durfte.

Im Beauty-Salon war Schminken angesagt, Haare wurden geflochten und Nägel lackiert, was das Zeug hielt. "Wir bekamen gegen Ende der Woche immer mehr Zulauf", so eine Helferin. Anfangs hätten die Kinder ihre Okis lieber für das Essen ausgegeben, später leisteten sie sich gerne etwas Wellness.

Im Oki-Kaufladen konnten Besucher ihr Geld für Kunsthandwerk ausgeben, das die Kinder liebevoll gefertigt hatten. Später fand noch ein Model-Wettbewerb statt, bei dem "Okis Next Topmodel" gekürt wurde. In der Aula der Realschule zeigte Oki-TV die Sendungen, die während der vergangenen Tage gedreht worden waren. Und die Redakteure vom Oki-Blättle verteilten kräftig ihre Ausgaben. Insgesamt war es ein gelungenes Fest nach einer Woche, in der die Kinder gezeigt hatten, dass sie es genauso gut können wie die Großen – wenn nicht noch besser.