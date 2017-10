Oberndorf a. N. Ein blumiges "Wunschkonzert"

Hilfreich war in diesem Zusammenhang, dass die Künstler durch Ausstellungen auf der Insel Mainau zu den Makrofotografien des Grafen Lennart Bernadotte schon geübt waren, künstlerische Themen in Blumenarrangements umzusetzen. Inspiriert durch diese Ausstellungen haben sich die Oberndorfer dann an die Collagen der Kunstschüler von Sigrid Vogt-Ladner herangewagt.