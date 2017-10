Oberndorf a. N. Ein beinahe vergessenes Jubiläum

Oberndorf (cel). Der Historiker und Kulturwissenschaftler wohnt in der Neckarstadt und befasst sich neben seiner Berufstätigkeit als Leiter des Stadtmuseums- und archivs von Schramberg in seiner Freizeit forschend und sammelnd mit Oberndorfer Themen. Er schreibt: "Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist unser Bahnhof stolze 150 Jahre alt geworden.

Am 6. Oktober 1867 wurde der nach Oberndorf am Neckar führende Streckenabschnitt der Neckartalbahn eröffnet und verbindet seitdem in Nord- und Südrichtung mit der weiten Welt. Für die aufstrebende Industriestadt war das damals ein großes Ereignis, von dem wir bis heute unseren Nutzen haben, so dass eine dankbare Erinnerung zum 150. Jahrestag mehr als angebracht ist."

Umfangreiche Sammlung