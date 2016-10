Oberndorf a. N. Ein Abstecher in die Baugeschichte

Als in Bochingen das Industriegebiet erschlossen werden sollte, war der Guthof ein eingetragenes Denkmal. Um bauen zu können, hat man sich 1994 auf eine "dokumentierte Zerstörung" – jede Ausgrabung ist Zerstörung – geeinigt.

Die Grabungen gingen immer dem Bau voraus. Aufgrund umfangreicher Scherbenfunde durch den Oberndorfer Heimatforscher Alfred Danner war schon Vorarbeit geleistet. Durch Luftaufnahmen, geophysikalisches Erdradar und Widerstandsmessungen im Boden konnten die Prospektionen zielgerichtet durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Grabungen waren nach Aussage des verantwortlichen Grabungstechnikers sensationell. Das Hauptgebäude hatte einen quadratischen Innenhof, natürlich war ein Badegebäude mit wassergespülter Latrine angefügt.

Meist sind nur Grundrisse sichtbar

Meist, so Thomas Schlipf, sind nur die Grundrisse sichtbar. Hier aber sind alle Wände nach außen gefallen, so dass die genauen Maße abgenommen werden konnten.

Einen holzverschalten Brunnen zu finden, ist für Archäologen ein Glücksfall, denn durch die Wissenschaft der Dendrochronologie (Jahrringanalyse) kann damit der Fällzeitpunkt des verwendeten Holzes jahrgenau bestimmt werden.

Der Referent gab auch einen Einblick in die Arbeitsweise der Ausgräber, beispielsweise die Bedeutung der genauen Dokumentation. Durch sie konnte in Bochingen die Frage gelöst werden, wie zwei Säulen des Porticus in den Keller des Hauses gelangt sind.

"Welche farbliche Vorstellung müssen wir uns von solch einem Gutshof machen?" Akribisch und doch sehr verständlich schilderte Thomas Schlipf die Methoden und Arbeiten, die nötig waren, um aus kleinsten Einzelteilen die farbliche Gestaltung der Außenfassade rekonstruieren zu können.

Absolut spannend war es, die Details zu hören, warum die Mauer des Gebäudes drei in derart perfekter Form gefallen ist, und was Archäologen oder Architekturhistoriker daraus schließen können. Stolz sprach aus dem Grabungstechniker, dass dieser Fund in seiner Aussagekraft und seinem Detailreichtum in ganz Europa seinesgleichen suche.

"Kleinigkeiten" wie perfekt verlegte Steinintarsien über den Türstürzen, entgingen den Ausgräbern nicht.

Zeichnerische Module römischer Häuser

Hochinteressant war, dass Thomas Schlipf eine Anzahl von römischen Häusern – auch die Villa Rusitca Bochingens – zeichnerisch in Module zerlegt hatte und dadurch nachweisen konnte, dass mancher Wiederaufbau nicht den Regeln der römischen Architektur entsprochen hat. Durch diese Arbeit können römische Häuser (oder deren Überreste) in Zukunft besser rekonstruiert werden.

Auch Fragen aus dem Publikum wie "Wer waren die Bauarbeiter, wurden zuerst Straßen oder Häuser gebaut, wie lange gab es die Gutshöfe oder wo gab es Begräbnisstätten?", wurden fundiert beantwortet

Ein Riesenapplaus des Publikums und ein Dank von Andreas Kussmann-Hochhalter entlohnten Thomas Schlipf für seinen Vortrag, der neben detailreichen Einzelheiten vor allem beispielhaft Einblick in die Methodik von Grabung, Dokumentation und Rekonstruktion gegeben hatte.