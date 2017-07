Oberndorf a. N. Ehrenamtliche dringend gebraucht

An diesem Abend waren Mitglieder der Initiative "Offene Hände" erschienen sowie Ehrenamtliche aus Epfendorf, einige Flüchtlinge aus der Oberstadt und Roland Lauble, Ortsvorsteher von Beffendorf. Er überlege sich, wie er die Mitglieder des Stadtteils dazu motivieren könne, sich in der Flüchtlingsarbeit in Oberndorf zu engagieren. Zurzeit gebe es keine Flüchtlinge in Beffendorf, Helfer würden aber in der Neckarstadt gebraucht, entweder als Ehrenamtliche für das Orga-Team der "Offenen Hände" oder für das Kleiderlager, so Eva Scherer von den "Offenen Händen".

Widmann ging es an diesem Abend spielerisch an und hatte verschiedene Stationen im Raum vorbereitet, an welchen sich Interessierte zu Gruppen zusammenfinden konnten. Jeder sollte sich nach seinen Neigungen und Interessen auf die verschiedenen Stationen Fahrdienste, Deutschunterricht, Patenschaften, Dolmetscher, Freizeitorganisation oder Kleiderlagerhelfer verteilen.

Es gab angeregte Gespräche und eine Interessierte fand sich auch gleich für das Kleiderlager.

Ein wichtiger Posten ist jedoch noch unbesetzt: eine Person, die dem Orgateam hilft, Aufgaben zu koordinieren. Wer Interesse hat, kann sich an die "Offenen Hände" wenden.