Oberndorf a. N. Wie bibelfest sind Passanten?

Damit reformierte er die Kirche und schuf die Grundlage für den modernen christlichen Glauben. Zum 500-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr wurde schon jetzt eine neue Auflage der Lutherbibel veröffentlicht - zeitgemäßer formuliert und in frauengerechterer Sprache.

"Wer sich in dieses Buch vertieft, spürt eine Kraft, die in den persönlichen und öffentlichen Herausforderungen unserer Zeit wie ein Lebenselixier wirkt", sagte Landesbischof Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), über die neue Lutherbibel.

Zu diesem Anlass haben wir bei Passanten in Oberndorf nachgehakt, wie bibelfest sie noch sind.