Oberndorf a. N. Dreifaltigkeitskirche: Baumängel kosten viel Geld

In der Dreifaltigkeitskirche werden auch in diesem Winter – vom ersten Advent bis Ende Februar – keine Gottesdienste stattfinden können. Es sind stattdessen Feiern in der Bergkapelle geplant.

Mit der Sanierung soll dann im März/April des kommenden Jahres begonnen werden. Die Kirche kann während der Bauphase, die etwa vier Monate dauern wird, aber genutzt werden, betont Wöhrstein. Wer Geld für die Sanierung spenden möchte, kann sich ans Pfarrbüro, Telefon 07423/87580, wenden.