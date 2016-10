Oberndorf a. N. Drei Professoren und eine Querflöte

Oberndorf. Gast der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft als Veranstalter ist mit dem Mozarteum Streichtrio Salzburg eines der international renommiertesten Kammerensembles.

Die Künstler – Harald Herzl, Violine, Thomas Riebl, Viola, und Susanne Ehn, Violoncello – sind Professoren der Musikhochschule Mozarteum Salzburg und gastieren als Soli­sten seit vielen Jahren in aller Welt. Das Oberndorfer Publikum erlebt Meisterwerke der Wiener Klassik. So erklingt Ludwig van Beethovens Streichtrio c-moll op. 9 Nr. 3 und von Wolfgang Amadeus Mozart das in Struktur und Klangfarben herausragende Divertimento Es-Dur KV 563, das Mozart in seiner späten Schaffensphase geschrieben hat. Außerdem spielt Ingrid Hasse, erste Soloflötistin des Mozarteum Orchesters Salzburg, mit dem Mozarteum Streichtrio das zauberhafte Flötenquartett D-Dur KV 285 von Wolfgang Amadeus Mozart, eines der beliebtesten klassischen Ensemblewerke für Bläser und Streicher.

Karten sind erhältlich bei: Kulturamt der Stadt Oberndorf, Telefon 07423/77 11 61, Papierecke Petra Huber, Oberndorf, Telefon 07423/ 8 68 28 90, Buchhandlung Klein, Oberndorf, Telefon 07423/87 03 30, Tourist-Information Rottweil, Telefon 0741/49 42 81, Theaterring Schramberg, Telefon 07422/ 2 92 45.