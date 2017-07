Oberndorf a. N. Don-Bosco-Senioren fliegen aus

Über die Autobahn Würzburg-Fulda erreichte man das Maritim-Hotel in Braunlage. Jeder Tag begann mit einem Wortgottesdienst. Zuerst ging es zur Stadtbesichtigung nach Goslar mit einer Kutschfahrt und einer Fahrt mit dem Lukas-Bähnle. Nach der Weiterreise nach Wernigerode führte die Fahrt per Dampflok in den Ortsteil Schierke. Am dritten Tag besuchten die Senioren eine Baumkuchen-Konditorei. Nachmittags stand eine Züglefahrt durch die Altstadt und zum Schloss auf dem Programm. Die Rückfahrt führte an der ältesten Holz- und Dorfkirche in Elbingerode-Elend vorbei.

Am vierten Tag schließlich war Quedlinburg das Ziel – mit seiner historische Altstadt und der Marktkirche Benedicti aus dem 14. Jahrhundert. Nach einer kurzen Kaffeepause ging es zum Hexenplateau bei Thale.

Bei der Verabschiedung gab es Geschenke und Dankesworte an Pfarrer Rudolf Deiß und an Familie Kaiser sowie an den Fahrer und dessen Frau.