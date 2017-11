Oberndorf a. N. Displaytafeln auch für Teilorte Thema

Eine Anwohnerin hatte den Ortsvorsteher angeschrieben und die radikale Abholzung zwischen Sulzer-Straße und ehemaliger B 14 beanstandet. Der Ortschaftsrat sah die Maßnahme auch für überzogen an und Ortschaftsrat Gernot Pfau bemängelte zudem, dass dort jetzt sowohl das alte als auch das neue Geländer zu sehen seien. Das zwischenzeitlich unansehnliche ehemalige Geländer sei wohl nicht mehr erforderlich und könne rückgebaut werden.

Bürgermeister Hermann Acker und der Erste Beigeordnete Lothar Kopf stellten anschließend das neue Rechnungswesen im Haushalt vor, bei dem die Kameralistik von der Doppik abgelöst wird. Hierzu werden noch Info-Veranstaltungen angeboten.

Im Vergleich zu anderen Teilorten habe man in Aistaig gute Verhältnisse, stellte der Bürgermeister fest. Die Schulstraßensanierung sei dieses Jahr zwar noch nicht fällig gewesen, man habe sie aber wegen der Breitbandverlegung trotzdem vorgezogen. Acker informierte das Gremium darüber, dass das Bauamt nach Prüfung jedes Jahr einen Prioritätenkatalog erstellen würde, der abgearbeitet werden müsse. Oft sei aber das Bauamt, obwohl mit fachkundigen Mitarbeitern gut bestückt, wegen Überlastung nicht in der Lage, alle Vorhaben zu realisieren.

Acker erinnerte anhand zahlreicher Projekte, wie beispielsweise der Talstadtsanierung, des Hochwasserschutzes, der Wasserversorgung oder auch der Sanierung von Schulen, welch große und finanzintensive Aufgaben auf die Stadt zukommen werden. In den Ortschaften müsse auch das Gesamtinteresse der Stadt gesehen werden. Diese Maßnahmen würden nicht nur der Kernstadt, sondern allen Einwohnern Oberndorfs nützen. Acker appellierte an das Gremium dafür Verständnis zu zeigen, oft müsse Prioritäten gesetzt und dadurch manche Maßnahme nach hinten verschoben werden.

In Sachen Hochwasserschutz werde man nächstes Jahr in die Planung einsteigen und könne heute noch nicht sagen, wie hoch der Finanzaufwand werde. Es werde keine Ortschaft bevorzugt oder benachteiligt werden. Es sei ganz einfach so, dass man dringende Maßnahmen wegen gesetzlicher Vorgaben oder um weiteren Schaden zu verhindern, vorziehen müsse.

Das Gremium nahm die Infos von Hermann Acker und Lothar Kopf überaus positiv auf, und bezeichnete deren Ausführungen als sehr informativ – für ein besseres Verständnis der Situation.