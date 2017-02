Oberndorf a. N. Diesmal laufen sie zum zehnten Mal

Seit 2008 gilt der Halbmarathon als offizieller Lauf des Leichtathletikverbands. Dementsprechend muss er vermessen werden – alle fünf Jahre aufs Neue. Die Zeitmessung erfolgt mittlerweile über einen Chip, den die Läufer in ihren Schuh stecken. So wird bei der Überquerung der Ziellinie die exakte Zeit genommen.

Trotz aller Arbeit ist Dieter Franke auch stolz auf den Neckartal-Marathon, dessen Streckenführung von den Teilnehmern stets als besonders schön beschrieben wird. Gut 95 Prozent der Läufer kommen übrigens aus dem Kreis Rottweil. Franke würde sich über die Teilnahme weiterer Firmenmannschaften freuen.

"Stars", so merkt er an, laufen in der Regel nicht in Oberndorf. Ganz bewusst habe man das Startgeld moderat gehalten und keine hohen Preisgelder ausgelobt. So sei gewährleistet, dass niemand von sonst wo anreise, gegen den die übrigen Teilnehmern gar keine Chance hätten.

Neu wird in diesem Jahr die Startzeit für den Schülerlauf sein. Statt wie bisher um 9.30 Uhr, geht’s erst um 12.45 Uhr – nach dem Hauptlauf – los. Dann kann die Siegerehrung der Schüler in jene der Aktiven mit eingebunden werden. Zeitgleich mit dem Halbmarathon starten um 10 Uhr an der Neckarhalle auch wieder die Läufer des Fitnesslaufs (zehn Kilometer). Zum Zehnjährigen möchten Turnverein und Stadt ein Rahmenprogramm bieten. Das ist allerdings noch in der Planung.

Statt der üblichen Medaillen wird es in diesem Jahr kleine, goldene Laufschuhe geben. Sie sollen die Läufer an dieses besondere Datum erinnern.

Weitere Informationen: Anmeldungen (unter www.Oberndorf.de) sind bis zum 30. April möglich. Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag von 7.30 bis 9 Uhr im Wettkampfbüro angenommen. Die Startnummern werden am Lauftag ab 7.30 Uhr im Wettkampfbüro im Foyer der Neckarhalle ausgegeben. Umkleidemöglichkeiten sowie Duschen und Toiletten stehen in der Neckarhalle im Stadion und im Turnerheim des TVO zur Verfügung.

Auch der Schwarzwälder Bote wird wieder ein Team stellen. Interessierte Läufer können sich ab sofort per E-Mail unter redaktionoberndorf@ schwarzwaelder-bote.de anmelden.

Anmeldeschluss ist Freitag, 15. April. Die ersten 30 Einsender sind dabei. Für sie übernimmt der Schwarzwälder Bote die Startgebühren und spendiert ein atmungsaktives Lauf-Shirt. Bei der Anmeldung bitte Adresse, Geburtsdatum, Konfektionsgröße (S, M, L, XL oder XXL) und gewünschten Lauf (Halbmarathon oder Fitnesslauf) angeben.