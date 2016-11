Oberndorf a. N. Die Zuhörer kommen wahrlich auf ihre Kosten

Oberndorf-Beffendorf. Es waren nicht nur Beffendorfer, die am Samstagabend scharenweise in die Turn- und Festhalle pilgerten, um dort in den Genuss des Jahreskonzerts des heimischen Akkordeonorchesters zu kommen. Auch viele Freude der Akkordeonmusik aus der näheren und weiteren Umgebung hatten den Weg nicht gescheut, um einmal mehr die Beffendorfer Akkordeonisten in Hochform zu erleben.