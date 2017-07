Oberndorf a. N. Die Sehnsucht nach Freiheit bleibt

Heute, 500 Jahre später, ist die Sehnsucht nach Freiheit so groß wie eh und je. Freiheit ist das Thema, das tief in die Geschichte der Völker eingeschrieben ist. Freiheit spielt in fast jeden Parteiprogramm eine zentrale Rolle. In den aktuellen Debatten wird die Freiheit unterschiedlich ins Spiel gebracht. Die einen sagen, Freiheit kann es nur durch Sicherheit geben, die anderen warnen vor der Einschränkung der Freiheit durch überzogene Sicherheitsvorkehrungen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen – das ist die evangelische Botschaft seit dem Frühchristentum; und Freiheit ist das Thema der "KlangWorte" am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Musik und Texte zum Thema werden von der Band "Oifach so" vorgetragen. Der Eintritt ist frei.