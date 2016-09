Oberndorf. Die Feuerwehrabteilung Oberndorf veranstaltet am kommenden Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, das erste Oberndorfer Feuerwehrbraten-Essen in ihrem Feuerwehrhaus in der Austraße. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch eines Flugfeldlöschfahrzeugs, das besichtigt werden kann. Am Samstag ist um 17 Uhr Fassanstich, von 20.30 Uhr an gibt es Tanz und Unterhaltung mit den "Heimathelden". Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit der kleinen Besetzung der Stadtkapelle. Es gibt eine Fahrzeugschau, und die Jugendfeuerwehr stellt in einer Schauübung ihr Können unter Beweis. Außerdem gibt es für Kinder eine extra Spielstraße.