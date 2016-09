Oberndorf a. N. Die Fässer sind wieder gut gefüllt

In den Hütten und dem zusätzlich angeschafften Pavillon haben diese auch ein Dach über dem Kopf, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt. Und bisher haben die Besucher sich von ein paar Regentropfen nicht abschrecken lassen.

Bei der Einkehr am Ende der Ferienzeit kann man sich schwäbische Spezialitäten in mehreren Variationen schmecken lassen. Aufgetischt werden Hausmacher Vesper, Wurstsalat, Speck- und Käsebrett sowie diverse Kleinigkeiten aus regionaler Direktvermarktung. Erstmals steht auch Schmalzbrot auf der Speisekarte.

Musik gibt es gratis dazu: Am Mittwoch spielt die Schantlekapelle Bochingen, am Donnerstag der Gastgeber mit der "Kleinen Besetzung", am Freitag geben die sechs Vollblutmusiker von "Flaraclara Blech & Wo" ihre Premiere in Boll, und am Samstag spielt das "Hosenträger-Trio".

Frühschoppen und Mittagstisch am Sonntag werden vom MV Irslingen umrahmt, die "Kleine Besetzung" spielt am Nachmittag nochmals auf, und Martin Karsten macht am Montagabend den musikalischen Abschluss. Geöffnet ist der Mostbesen vom 7. bis 13 September – wochentags ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr.