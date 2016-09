Oberndorf a. N. Dicke Forelle hängt am Haken

Oberndorf. "Endlich habe ich einen gefangen" – Lukas Schmiedel steht mit einer riesigen Forelle in den Händen am Ufer des Neckars. Seit drei Jahren macht er schon beim Angebot des Sportangelvereins Oberndorf im Rahmen des Ferienprogramms Sommerspaß mit. Einen Fisch hat er allerdings noch nie gefangen. Mit den beiden Betreuern Samuel und Jonathan Danner ist es ihm nun doch endlich gelungen. Lukas ist einer von vielen Teilnehmern an diesem Nachmittag, der den Neckar mit all seinen Bewohnern näher erkundet.