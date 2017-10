Oberndorf a. N. Dicht gespicktes Turnprogramm

Dabei zeigen sich der Mitteilung zufolge die erfolgreichen Turnerinnen des TSV Hochmössingen mit zwei Programmpunkten. Die Turnerinnen zeigen ihr Können an verschiedenen Turngeräten. Auftreten werden auch die TGW Wild Cat – beides ein Garant für unvergessliche Momente. Einmal mehr zeigen die Gymnastinnen der beiden Vereine TV Bochingen und TG Schwenningen ihre Sportart – die rhythmische Sportgymnastik. Der TSV Boll schickt eine Gruppe junger Turnerinnen mit Boden- und Akrobatikübungen an den Start. Die Crazy Girls des SV Dürbheim zeigen ihren Showtanz "Trolls", und die Rope Skipper des TV Nendingen schwingen ohne Verschnaufpause ihre Seile.

Ein Heimspiel hat der TV Oberndorf mit seiner Trampolin-Abteilung: Mit dem Doppelminitrampolin und dem Großtrampolin wird für spannende Sprünge bis unter die Hallendecke gesorgt, so die Veranstalter. Ein rollendes Rad bietet der FSV Schwenningen mit seinen Turnerinnen von der Rhönrad-Abteilung. Die SG Deißlingen wird mit einer großen Gruppe den Showtanz der Dancing-Stars präsentieren. Der Turnverein Beffendorf will in diesem Jahr mit zwei Gruppen, aus den Bereichen Jazz und Turnen, die Turnschau bereichern.

Die Ehrung von erfolgreichen Sportlern auf Turngau- und Landesebene rundet das Programm ab.