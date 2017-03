Oberndorf a. N. Deutsche Romantik kommt nach Oberndorf

Yuki Manuela Janke stammt aus einer deutsch-japanischen Musikerfamilie und erhielt im Alter von drei Jahren ihren ersten Geigen- und Klavierunterricht. Mit 14 Jahren wurde sie Jungstudentin an der Musikhochschule Köln. Janke wurde bei zahllosen nationalen und internationalen Wett-bewerben ausgezeichnet. Zu den wichtigsten Wettbewerbserfolgen zählen erste Preise, wie beim VIII. Internationalen Andrea-Postacchini-Wettbewerb im italienischen Fermo oder beim Internationalen Louis-Spohr-Wettbewerb für junge Geiger in Weimar. Hinzu kommen Sonderpreise und Stipendien.

Yuki Janke konzertiert international als Solistin mit renommierten Klangkörpern wie dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem European Festival Orchestra oder dem Buenos Aires Philharmonic Orchestra. Weiterhin gibt sie Solorezitale bei namhaften Festivals wie dem "Amici della Musica" in Italien, dem "Festival „Instrumenta" in Mexico und dem "Aspen Music Festival" in den USA.

Seit 2012 ist Yuki Janke erste Konzertmeisterin bei der Staatskapelle Dresden. Die Deutsche Stiftung Musikleben nahm Yuki Janke 2001 in ihr Förderprogramm auf. Es folgten zahlreiche Konzertauftritte. Als mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds in der Deutschen Stiftung Musikleben spielte Yuki Janke 2001 bis 2008 eine Violine des Geigenbauers Carlo Antonio Testore, Mailand 1740, eine treuhänderische Eingabe aus Frankfurter Familienbesitz. Zurzeit spielt sie eine Violine als Leihgabe von der Nippon Music Foundation.