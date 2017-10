Ob es nun die Verwaltungskompetenz war, die Mark Prielipp im Wahlkampf glaubhaft und sympatisch vermitteln konnte, oder seine Nähe zur CDU, die ihm im "schwarzen" Epfendorf einen eklatanten Sieg beschert hat – vermutlich hat beides zusammengespielt. Darüber, dass der 46-Jährige das Rennen um den Chefposten im Rathaus machen würde, herrschten unter den Bürgern in der Gemeinde bereits im Vorfeld wenig Zweifel. Dass dies gleich im ersten Wahlgang gelingen würde, nahmen ebenfalls viele an – auch, wenn Prielipp sich gestern Abend überrascht gab. Ganz sicher nicht gerechnet hatte er aber mit dem deutlichen Ergebnis. 1266 Bürger sprachen ihm ihr Vertrauen aus. Das ist ein klares Votum, mit dem sich in den kommenden Jahren gut arbeiten lässt. Epfendorf hat seinem neuen Bürgermeister das Feld bereitet, nun muss Mark Prielipp es bestellen.