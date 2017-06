Oberndorf a. N. Der Verstand kommt in den Ballon

Lachen ist offenbar wirklich ansteckend. Und der Fröhlichkeit, die Bianca Zimmermann ausstrahlt, können sich die Kursteilnehmer gar nicht entziehen.

Ok, dann mache ich mich halt auch zum Affen, schlage mir wie ein Gorilla auf die Brust und aktiviere dabei so ganz nebenbei meine Thymusdrüse. Soll schließlich gut für das Immunsystem sein.

Damit die letzten Hemmungen fallen, bekommt jeder eine rote Schaumstoffnase verpasst. Wer lacht, singt oder tanzt, der kann an nix anderes denken – also auch nicht an seine Sorgen –, erklärt Bianca Zimmermann in ihrem hessischen Dialekt. Sagt’s, wirft die Arme nach oben und reckt sich zu einem herzhaften Gähnen. Aha, da wird gedehnt, erkennt der sportaffine Teilnehmer sofort. Kann ja mal nicht schaden. Zum Lachyoga gehören Rituale: "Schön, dass du heute da bist", wird ein jeder in der Runde von allen gestenreich begrüßt. Das hat mancher womöglich schon lange nicht mehr gehört. Das stärkt das Selbstwertgefühl und verleiht in der Tat Flügel. Beschwingt werden die Koordinationsübungen in Angriff genommen – getarnt als witziger Tanz nach einem lustigen Liedchen.

Ein Lob schadet nie

Und weil alle so toll mitgemacht haben, belohnen wir uns selbst mit einem "super, super, yeeeaahrr" und strecken dabei die Daumen in die Höhe. Ein Lob kann schließlich nie schaden.

In der Bauchgegend fängt’s derweil an zu zwicken. Das werden doch wohl nicht die Muskeln sein? Von so ein bisschen Lachen? Der Morgen danach wird die Gewissheit bringen. Es stellt sich Muskelkater ein. Wow. Hätte ich nicht gedacht.

Das Gemeinschaftsgefühl, das in der Kursstunde entstanden ist, bleibt auch danach noch erhalten, als alle beim mit lachenden Gesichtern verzierten Gebäck beieinandersitzen. Da plaudert der Ortsvorsteher ganz gelöst mit der Rentnerin.

Mit einem guten Gefühl treten die Teilnehmer schließlich den Heimweg an. Ach ja: Den Verstand nicht vergessen. Der Ballon liegt seitdem in meinem Auto – für alle Fälle.

