Oberndorf a. N. Der Trödel wechselt seinen Besitzer

Oberndorf-Boll. "Ein Dorf macht Flohmarkt": Mit diesem Slogan auf einem bunten, ansprechenden Flyer wirbt der TSV Boll seit Wochen für die Premiere, die momentan schon verbindlich von 35 Teilnehmern mitgetragen wird. Liest man die Meldeliste, so stellt man fest, dass sich die Garagen, die für Interessierte, Neugierige und alte Hasen in diesem Geschäft erstmals geöffnet werden, über den ganzen Stadtteil verteilen.

Wie von Stephanie Hezel vom TSV zu erfahren war, ist die Idee innerhalb des Ausschusses schon älteren Datums, doch habe man sich noch nicht so richtig an die Umsetzung gewagt. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man im nächsten Jahr die Jubiläumsfeierlichkeiten stemmen muss, wollte man auch in der jüngsten Ringsitzung fast wieder Abstand nehmen. Doch impulsartig habe man sich dann doch auf ein "Wir packen das jetzt an" geeinigt.

So habe sich seit Juni viel über Mund-zu-Mund-Propaganda bewegt, und ganz bewusst habe man auf die persönliche Ansprache der Menschen gesetzt, was nicht ohne Wirkung geblieben sei.