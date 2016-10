Oberndorf a. N. Der neue Witzekönig ist gekrönt

Oberndorf-Bochingen. Das Publikum bewertete die Witze. Es gab fetzige Musik der "Hosenträger", und als Überraschungsgast trat "s’ Mariele von dr Alb" auf. Harald Möhrle hatte die fünfte Runde der von ihm ins Leben gerufenen Casting-Show eingeläutet.

Am Anfang war es nur so eine Idee, die aber sofort eingeschlagen hatte. Von Jahr zu Jahr immer mehr perfektioniert, war dieser volkstümliche Abend stets ausverkauft. Und wenn es stimmt, dass jeder Tag ohne Lachen ein verlorener Tag ist, dann haben die Gäste für das ganze kommende Jahr schon vorgearbeitet, denn natürlich war Lachen Trumpf – und zwar so herzhaft und spontan, dass die Aussage "Die Schwaben lachen zweimal – einmal aus Höflichkeit und dann noch etwas zeitverzögert, wenn sie den Witz verstanden haben", sofort außer Kraft gesetzt wurde.

Mit Theo Bihler aus Herrenzimmern, Günther Ruof aus Leidringen, Erich Leopold aus Mühlheim und Markus Bächle aus Bisingen traten alle bisherigen Witzekönige in dieser finalen Show nochmals an. Zum fünften Mal mit dabei war auch Lothar Ade aus Boll, der so oft Vizekönig geworden war. Und auch Günther Baumann aus Harthausen war den Stammgästen nicht unbekannt. Mit Johannes Marx stand aber auch ein Bochinger Neuling im Rampenlicht, und auf den jungen Rudi Wössner von Schramberg-Sulgen war Harald Möhrle beim Biergartenfest aufmerksam geworden. An Überzeugungskraft mangelt es dem Bochinger Comedy-Spezialisten ja wirklich nicht. Nachdem Marcel Marquart, David Neher und Lothar Krachenfels mit Volksmusik und Alpenrock für eine gelungene Aufwärmphase gesorgt hatten, ging es dann zur Sache: Mensch und Tier, Erotik und Politik, Lokales und Internationales – alles kam dran, und auch das Nähkästchen wurde geöffnet in der ersten Witzerunde.