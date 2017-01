Oberndorf a. N. Der Leiter hält seine letzte Rückschau

Oberndorf. Auch die Abteilungskommandanten waren fast alle gekommen, um die Wichtigkeit der Jugendfeuerwehr in der Stadt zu unterstreichen und Siegmar Brückner ihren Dank auszusprechen, der nach sieben Jahren sein Amt als Stadtjugendleiter aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellte. Brückner konnte berichten, dass die Stadtjugendfeuerwehr derzeit über eine Mannschaftsstärke von 73 Jugendlichen, darunter neun Mädchen, verfügt. Auf die Stadtteile verteilt kommen 20 aus Beffendorf, 19 aus Aistaig, 17 aus Oberndorf, sowie zwölf aus Bochingen/Boll und fünf aus Hochmössingen.

Brückner erinnerte an die Veranstaltungen des vergangenen Jahres und hob die Bildersuchfahrt und das Zeltlager besonders hervor. Die Stadtjugendfeuerwehr leistete 358 Arbeitsstunden, davon 163 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 195 Stunden allgemeine Jugendarbeit. Die Feuerwehrkräfte beteiligten sich an der Aktion "Saubere Landschaft", am Volkstrauertag und sammelten Spenden für den Volksbund Deutscher Kriegsgräber.

Siegmar Brückner bedankte sich für die Unterstützung durch die Jugendlichen und ihre Eltern. Sein Dank galt ebenso der Stadtverwaltung, Bürgermeister Hermann Acker und dem Gemeinderat sowie den Feuerwehrkameraden für deren Unterstützung während seiner Amtszeit. Er betonte, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, diese Gruppe sieben Jahre lang zu leiten.