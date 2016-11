Der riesengroße Adventskranz auf dem Brunnen vorm Alten Rathaus ist immer ein echter Hingucker. Helga Schon und ihre Mitarbeiterinnen binden ihn jedes Jahr. Der Bauhof hat ihn bereits auf dem Brunnen platziert. Gestern schmückten ihn Helga Schon und eine Kollegin schön aus. Am kommenden Sonntag beginnt dann wieder "Advent im Städtle". Den Auftakt machen die Grundschule Lindenhof und die kleine Besetzung der Stadtkapelle. Außerdem werden die Erlöse aus dem Vorjahr als Spende an die ausgewählten Organisationen übergeben. Am zweiten Advent sorgt das "happy x-mas project" für vorweihnachtliche Atmosphäre. Sonntags drauf spielt die Band "Oifach so", und den Abschluss bildet am vierten Advent ein weihnachtlicher Impuls von Pfarrer Gerhard Romppel, umrahmt vom "Frohsinn". Alle Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr vorm Alten Rathaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Foto: Danner