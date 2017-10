Oberndorf a. N. "Der Kirchenchor braucht jede Pfeife"

Als erste "Pfeife" wurde Bass-Sänger Robert Dölker für 25 Jahre Singen im Chor mit einer Urkunde und dem Ehrenzeichen in Silber vom Cäcilienverband sowie mit einem Geschenk und der Jubiläumskerze vom Chor geehrt. Bemerkenswert ist, dass Robert Dölker trotz Schichtarbeit versucht, so oft wie nur möglich in die Singstunde zu kommen, teils noch vor einer anstehenden Nachtschicht.

Dann standen gleich drei "Pfeifen" im Raum, die es zu ehren galt. Das Ehepaar Inge (Alt) und Karlheinz Eberhard (Bass) und Marita Schillinger (Alt) singen schon jeweils 40 Jahre im Kirchenchor. Bei diesem Jubiläum wird vom Cäcilienverband eine Urkunde und das Ehrenzeichen in Gold verliehen. Vom Chor gab es dazu noch ein Geschenk und eine Jubiläumskerze. Hier ist zu erwähnen, dass Marita Schillinger und Karlheinz Eberhard als evangelische Mitchristen im katholischen Kirchenchor zur Ehre Gottes singen.

Als größte "Pfeife" im Klangbild des Chores wurde Marlene Hezel (Sopran) aufgrund ihrer langjährigen Treue zum Chor, der Ehrenbrief des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart für 50 Jahre im Dienste der Kirchenmusik zuteil. Von den Sängern wurde ihr eine geschnitzte Holzfigur der Heiligen Theresia von Avila überreicht, zu der sie eine besondere Beziehung hat. Marlene Hezel singt nicht nur im Chor, sondern begleitet manchen Gottesdienst mit Gesang und Gitarre. So ließ sie es sich nicht nehmen, ihr Wunschlied – das normalerweise der Chor den Geehrten darbringt –­ selber mit ihrer Gitarre zu singen. Allen andern, die zu Ehren kamen, wurde jeweils ihr Wunschlied von den St.-Otmar-Voices vorgetragen.

Der Bass-Sänger Gerhard Rohr zeigte in einer Bildershow lustigen Begebenheiten der vergangenen Jahrzehnte im Leben eines Chores. Bei manchen Bildern musste man schon zweimal hinschauen, um sich wieder zu erkennen. Da merke man dann erst, wie die Jahre vergehen und dass es ein Bestreben des Chores sein muss, immer wieder junge Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Singstunden der St.-Otmar-Voices finden immer donnerstags ab 20 Uhr im Gemeindehaus St. Otmar statt.