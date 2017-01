Oberndorf a. N. Der handbemalte Narro ist begehrt

Missgeschicke und Verfehlungen der Bürger werden beim Bänklegespräch erzählt

Gleich im Anschluss an den Kinderball findet ab 20 Uhr auf dem Dorfplatz der Uhu-flug statt. Nachdem die Uhus sicher gelandet sind, eröffnen im Ortskern die Besenwirtschaften.

Am Fasnetsamstag steht der Bürgerball unter dem Motto "Maskenball in Boll" auf dem Programm. Hier erfreuen verschiedene Gruppen aus Boll und Umgebung das Publikum mit bunten Auftritten. "Respekt" haben sicherlich einige Zuschauer vor dem Bänklegespräch – einer Darbietung, bei der die Missgeschicke und Verfehlungen einiger Bürger auf humorvolle Weise vorgetragen werden. Auch am Sonntag machen die Boller keine Pause – mit dem Kinderumzug vom Uhunest in die Mehrzweckhalle beginnt das Programm. Traditionell endet es mit der begehrten Verlosung, bei der es in diesem Jahr unter anderem ein Narro, ein handbemaltes Narrenkleid mit Motiven aus der Boller Fasnetstradition, zu gewinnen gibt.

Der Rosenmontag ist dem freien Narrentreiben gewidmet. Gruppen verschiedener Boller Narren ziehen durchs Dorf und besuchen vor allem auch die älteren Bürger, die große Freude an der Fasnetstradition haben, aber selbst nicht mehr aktiv daran teilnehmen können.

Der große Narrensprung startet am Fasnetsdienstag um 13.30 Uhr am Uhunest. Dabei ist es immer wieder beeindruckend, welche Narrenschar das kleine Dorf hervorbringt. Nach dem Umzug wird in den Boller Wirtschaften und Besen ausgelassen gefeiert, bis schließlich um 18.30 Uhr die Fasnet auf dem Dorfplatz "zu Grabe" getragen wird.

Die Narretei endet in Boll am Aschermittwoch, an dem die Elferräte von Haus zu Haus ziehen und Eier sammeln, die abends in den Boller Gaststätten und im Schützenhaus für die Bevölkerung kostenlos zubereitet werden. Damit wird auch das Fasten eingeläutet.