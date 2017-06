Oberndorf a. N. Der Funke scheint übersprungen zu sein

Oberndorf. Weder auf Deutsch, noch in Ihrer Heimatsprache. Da wurde schnell deutlich, dass man für die Arbeit bei Exeron sehr gut Deutsch sprechen muss und zudem eine Ausbildung als Mechaniker oder Elektroniker benötigt, am besten als Mechatroniker. Allerdings erklärte Bernfried Fleiner, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft von Mafell, das Prinzip des Erodierens sehr anschaulich. "Man muss sich das vorstellen wie bei einem Gewitter: Der Blitz schlägt ein und hinterlässt Spuren. Genauso sorgt der Funke in der Maschine dafür, dass Metall am Werkstück eingeschmolzen wird und sich auflöst."

Exeron entwickelt und montiert also Fräs- und Erodiermaschinen, die dann in die ganze Welt verkauft werden und für jahrzehntelange Funktion garantieren. Deshalb sind andere Nationalitäten und Sprachen schon lange Teil der Mitarbeiterschaft. So wie Adrián Ramírez de Anda, der vor mehr als zehn Jahren von Mexiko nach Deutschland kam, um hier beruflich neu anzufangen. Und das hieß trotz abgeschlossenem Studium zuerst einmal Lkws zu beladen oder Straßen sauber zu halten. Denn Deutschkenntnisse hatte er anfangs keine. Erst als er den "kulturellen Reset-Knopf" gedrückt hatte und sich ganz auf die Kultur in Deutschland einließ, so formuliert es Ramírez de Anda selbst, war es möglich, die Sprache schnell zu erlernen und ein weiteres Studium in Angriff zu nehmen. Im Gespräch kam man schnell auf eine Gemeinsamkeit der Menschen aus Mexiko und Syrien: In beiden Völkern sind Emotionen sehr wichtig. Das vermissen viele an den Deutschen, die ihnen viel zu ernst durchs Leben gehen. Außerdem spielen die familiären Bindungen ein viel zu geringe Rolle in Deutschland, befanden die Geflüchteten einhellig.

"Jetzt schließe ich zuerst mal meinen Deutschkurs ab, und dann erst bewerbe ich mich um eine Arbeitsstelle", fokussiert sich einer der Teilnehmer am Ende der Feedbackrunde in der Kantine des Rathauses wieder auf sein nächstes Ziel und offenbart damit eine typisch deutsche Eigenschaft, die allen gut bekannt ist: Disziplin.