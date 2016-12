Oberndorf a. N. Dem Trubel eine Weile entfliehen

Oberndorf. Michael Westinger, Vorsitzende des Musikvereins Stadtkapelle, begrüßte die Gäste und wies auf den Sinn der Veranstaltung hin – alle für kurze Zeit dem allgemein herrschenden Trubel der Vorweihnachtszeit zu entreißen.

Weihnachten, so Michael Westinger sei ein Fest des Dankes. Der Musikverein und der Gesangverein Frohsinn wollten ein Geschenk an die Zuhörer machen. Nicht nur in entfernten Gebieten der Welt, auch bei uns gebe es große Not. Diese zu lindern, sollen die Spenden dieser Veranstaltung mithelfen.

Mit dabei war diesmal auch Edi Graf, Autor, Moderator des SWR und großer Vermittler schwäbischer Literatur – geboren in Friedrichshafen aber mit tiefen Wurzeln in Oberndorf.